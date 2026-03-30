Esquema de aumentos por debajo de la inflación para la administración pública

El Gobierno confirmó el esquema de aumentos hasta mayo, con una pérdida del poder adquisitivo que se profundiza mes a mes.

El Gobierno confirmó el esquema de aumentos hasta mayo, con una pérdida del poder adquisitivo que se profundiza mes a mes.

El Gobierno oficializó este lunes una nueva escala de aumentos salariales para los empleados de la administración pública nacional, tanto para personal permanente como transitorio a través del Decreto 206/2026.

La medida, que tiene carácter retroactivo, se instrumentó tras la homologación de las actas acuerdo selladas a principios de este mes. Se trata de aumentos por debajo de la inflación y que, incluso, van perdieron un 0,20% ó 0,30% mes a mes.

El cronograma de incrementos se aplicará de forma escalonada: un 2,50% para enero (inflación del 2,9%), 2,20% en febrero (el IPC fue 2,9%), 2% en marzo (se estima que será del 3%), 1,70% en abril y un 1,50% final en mayo.

Estas subas se calculan sobre las retribuciones habituales y regulares vigentes al cierre del mes inmediato anterior. El nuevo esquema también fija los techos para las remuneraciones máximas por servicios extraordinarios: $791.210 en enero y $851.392 en abril.