Amenazas en escuelas: La Provincia pide que se investigue a una eventual organización

Si bien las amenazas en escuelas ya están en manos de la Justicia, buscan determinar si hay una organización detrás.

Si bien las amenazas en escuelas ya están en manos de la Justicia, buscan determinar si hay una organización detrás.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo un solicitud a la Procuración General para que se investigue si hay una organización detrás de las numerosas amenazas que se registraron en cientos de escuelas en territorio bonaerense.

La presentación fue del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan Martín Mena, en articulación con el Ministerio de Seguridad, a cargo de Javier Alonso.

Solicitaron la apertura de una investigación para identificar a los responsables de una organización por promoción e instigación de las múltiples amenazas de tiroteo en instituciones escolares del territorio bonaerense.

Aclaran que la múltiples denuncias registradas ya están en manos de la Justicia, motivo por el que se busca determinar si hay una estructura delictiva detrás.

Vale recordar que Alonso había confirmado la identificación de unos 50 adolescentes, en el marco de numerosos allanamientos, por las advertencias.