ANSES comenzará hoy los pagos de Abril: Aumentos, bonos y fechas confirmadas

La cartera confirmó las fechas para los cobros de las pensiones, asignaciones y jubilaciones.

La cartera confirmó las fechas para los cobros de las pensiones, asignaciones y jubilaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará este viernes 10 de abril de 2026 con los pagos correspondientes al cuarto mes del año: jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones serán los primeros en cobrar con bono y aumentos.

Las actualizaciones impactan en los haberes previsionales y en prestaciones clave como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Aumento: cuánto se cobra en abril

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. A su vez, quienes perciben ese haber recibirán el bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $450.319,31.

También se actualizaron otras prestaciones:

La PUAM asciende a $304.255,44

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a $266.223,52

La AUH se incrementa a $136.664

La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002

La Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al valor general de la AUH

Este incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización mensual, que ajusta los montos en función de variables económicas.

Tarjeta Alimentar: sin cambios

En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones durante abril:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

De esta manera, el mes combina subas en las prestaciones principales con refuerzos que permanecen sin actualización.

Calendario de pagos de ANSES

El cronograma de ANSES comenzará el 10 de abril, con el inicio de pagos para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, además de AUH, AUE y PNC. Como es habitual, se organiza según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 10 de abril

DNI 2 y 3: 13 de abril

DNI 4 y 5: 14 de abril

DNI 6 y 7: 15 de abril

DNI 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de abril

DNI 1: 13 de abril

DNI 2: 14 de abril

DNI 3: 15 de abril

DNI 4: 16 de abril

DNI 5: 17 de abril

DNI 6: 20 de abril

DNI 7: 21 de abril

DNI 8: 22 de abril

DNI 9: 23 de abril

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 13 de abril

DNI 2 y 3: 14 de abril

DNI 4 y 5: 15 de abril

DNI 6 y 7: 16 de abril

DNI 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo (Plan 1)

DNI 0 y 1: 24 de abril

DNI 2 y 3: 27 de abril

DNI 4 y 5: 28 de abril

DNI 6 y 7: 29 de abril

DNI 8 y 9: 30 de abril

Asignaciones de Pago Único

(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)__IP__

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo

Con este esquema, ANSES despliega un calendario escalonado que se extenderá durante todo el mes, en un contexto donde cada actualización de ingresos resulta clave para millones de beneficiarios en todo el país.