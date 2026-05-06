Menem defendió a Adorni: “Nosotros creemos en Manuel y por eso seguimos trabajando con él”

Menem deslizó que el escándalo sobre el crecimiento exponencial del patrimonio del jefe de Gabinete está sobredimensionado mediáticamente.

Menem deslizó que el escándalo sobre el crecimiento exponencial del patrimonio del jefe de Gabinete está sobredimensionado mediáticamente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió enfáticamente la continuidad en el cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de quien semana tras semana se van conociendo más elementos de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

“Los diputados de La Libertad Avanza estamos convencidos. Creo que todos pensamos que el tema de la condena mediática no es un término nuestro. Para la justicia está la Justicia: nosotros creemos en Manuel Adorni, por eso seguimos trabajando con él“, aseguró.

Y sostuvo que “a medida que pase el tiempo, se va a aclarar todo como corresponde” en la Justicia y “no va a haber ningún inconveniente”.

En declaraciones con El Cronista Stream, Menem deslizó que el escándalo sobre el crecimiento exponencial del patrimonio del jefe de Gabinete está sobredimensionado mediáticamente.

“Los medios están exacerbando hace dos meses el tema Adorni. En mi casa, en cualquier lado, me preguntan hasta cuándo van a estar los medios con este tema”, lamentó.

“Están pasando un montón de cosas buenas en la Argentina y no hablan de otro tema; parece que tienen un tema personal con Manuel que, a medida que pase el tiempo, se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente”, agregó.

Para el riojano, las acusaciones contra Adorni se enmarcan en “una campaña para lastimar al Gobierno”.

“No creemos en las condenas mediáticas. Lo de Manuel se va a aclarar judicialmente como corresponde. Esperemos que hable la Justicia y que los medios no condenen en la previa porque no tienen elementos para hacerlo”, concluyó.

Esta defensa de Menem a Adorni sucede luego de que el contratista Matías Tabar revelara que realizó trabajos en la refacción de la casa del country de Indio Cuá revelara que recibió de parte del ex vocero la suma de 245 mil dólares en efectivo y sin factura.

También reveló haber recibido unos 14 millones de pesos para reamueblar el departamento que tiene el jefe de Gabinete en el barrio de Caballito.

En otro orden, el diputado libertario dijo que más allá de las internas Axel Kicillof “parece ser el elegido” del peronismo para confrontar con La Libertad Avanza en el 2027.

“Yo no veo nada en el horizonte. El único horizonte es Kicillof”, sorprendió el presidente de la Cámara de Diputados.

“Hoy por hoy, yo no veo a nadie. Creo que parece ser hoy el elegido de ese sector, más allá de todo el ruido que se escucha de las disputas internas”, agregó.

Y sugirió que si el candidato del peronismo fuera Kicillof se podría clarificar un debate de fondo entre dos modelos de gobierno diametralmente opuestos.

“Sería un buen contrapunto, ¿no? El modelo del crecimiento contra el modelo del fracaso”, sintetizó Menem.

Al ser consultado sobre la reforma electoral que comenzará a tratarse primero en el Senado, remarcó que el oficialismo trabajará para “eliminar las PASO, o al menos suspenderlas” en el 2027.

“Nos parece que hacerle garpar a la gente el costo de las internas partidarias, que salgan del IVA de los fideos, digamos, que lo garpe la gente, me parece una locura”, consideró, al estimar que las PASO tiene un costo de entre 250 mil y 280 mil millones de pesos.

Al respecto, agregó que “cada partido tiene que definir internamente sus candidaturas y listo”.