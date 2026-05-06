Empeora la situación de Adorni: El contratista reveló que gastó casi 14 millones de pesos en refaccionar un departamento en caballito

El caso Adorni sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que se conociera que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, gastó alrededor de 14 millones de pesos para renovar el mobiliario de su departamento en el barrio porteño de Caballito. El dato surgió de la declaración del contratista Matías Tabar, quien previamente había realizado remodelaciones en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Esta revelación se produce en paralelo a una decisión clave del juez Ariel Lijo, quien ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, con el objetivo de avanzar en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La medida busca esclarecer el origen de los fondos utilizados tanto en propiedades como en otros gastos personales del funcionario.

En el marco de la causa, el fiscal Gerardo Pollicita también avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas prestamistas vinculadas a la compra-venta del departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Según trascendió, Miano mantiene vínculos societarios con Pablo Feijoo, hijo de otra de las prestamistas involucradas y señalado como gestor de la operación inmobiliaria.

Por su parte, la Justicia ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el peritaje del teléfono celular de Tabar para analizar sus comunicaciones con Adorni y su esposa. Además, Lijo dispuso revisar llamadas y mensajes del periodista y productor Marcelo Grandio, cercano al jefe de Gabinete. En las últimas semanas, testimonios y documentación incorporada a la causa indicaron que los gastos en viajes al exterior y adquisiciones inmobiliarias se realizaron desde el inicio de la gestión de Adorni en el Gobierno Nacional.