Paro en las universidades: Vence el plazo para aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Mientras se realiza un nuevo paro en las universidades públicas, vence el plazo para que el Gobierno aplique la ley.

Mientras se realiza un nuevo paro en las universidades públicas, vence el plazo para que el Gobierno aplique la ley.

Mientras vence hoy el plazo para el Gobierno cumpla con el fallo judicial y cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, se realiza un nuevo paro en las universidades públicas del país en reclamo de presupuesto.

La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) y la Federación Argentina del Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN) llevan adelante este viernes un nuevo paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El de este viernes es el cuarto. El primero fue el 16 de marzo, el 31 se realizó el segundo, el tercero se concretó el 8 de abril , este viernes es el cuarto y el 23 se concretaría el quinto.

Los gremios advierten que el aumento en universidades debería ser de más del 50% y reclaman salarios dignos en paritarias libres. Esta medida de fuerza se concreta tras la jornada de lucha y visibilización convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Sindical: “La universidad no se apaga“.

La Justicia avaló el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y exigió al Gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario. El plazo para la aplicación vence hoy y crece la tensión. El Gobierno no descarta recurrir a la Corte Suprema de Justicia, tal como hizo con la reforma laboral.