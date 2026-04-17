Capacidad instalada industria: el uso cayó al 54,6% en febrero y marcó una baja interanual

El indicador de capacidad instalada industria mide el porcentaje de utilización del potencial productivo del sector y se elabora en base a un relevamiento de entre 600 y 700 empresas.

El indicador de capacidad instalada industria mide el porcentaje de utilización del potencial productivo del sector y se elabora en base a un relevamiento de entre 600 y 700 empresas.

El INDEC informó que la capacidad instalada industria se ubicó en el 54,6% durante febrero, lo que implica una leve suba de 1 punto porcentual respecto de enero, pero una caída interanual de 4 puntos frente al mismo mes de 2025.

En el desglose por sectores, la refinación del petróleo lideró los niveles de utilización con un 88,9%, seguida por la industria del papel y cartón (65,9%) y las sustancias y productos químicos (64,4%). Estos rubros sostuvieron el promedio general en un contexto de actividad dispar.

En contraposición, los niveles más bajos se registraron en la metalmecánica (33,9%), productos de caucho y plástico (38,7%) y la industria automotriz (38,9%). La caída en la metalmecánica fue la más significativa, explicada por una fuerte contracción interanual en la fabricación de maquinaria agropecuaria (-37,7%) y de electrodomésticos (-38,0%).

El indicador de capacidad instalada industria mide el porcentaje de utilización del potencial productivo del sector y se elabora en base a un relevamiento de entre 600 y 700 empresas. Para su cálculo, el organismo considera la producción máxima posible bajo condiciones técnicas normales, incluyendo el uso pleno de turnos y las paradas necesarias para mantenimiento.