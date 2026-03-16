Daniela Vilar asumió al frente del PJ de Lomas de Zamora. "Voy a trabajar cada segundo de mi vida para honrar esta responsabilidad", dijo.

Daniela Vilar asumió al frente del PJ de Lomas de Zamora. "Voy a trabajar cada segundo de mi vida para honrar esta responsabilidad", dijo.

En el marco del recambio de autoridades en el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, asumió al frente del PJ de Lomas de Zamora.

“Asumí como presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora. Voy a trabajar cada segundo de mi vida para honrar esta responsabilidad que me dieron mis compañeros y compañeras”, aseguró la funcionaria.

En este marco, planteó que “el compromiso es con la dignidad de nuestro pueblo; con nuestra historia; con el legado de Perón y Evita; con la entrega de Néstor y de Cristina; con el Gobierno de la Comunidad; con la humanidad, base de nuestra doctrina, para que vuelvan a reinar el amor y la igualdad”.

El intendente de Lomas de Zamora y compañero de Vilar, destacó: “En tiempos de angustias, Daniela me genera esperanza de un futuro mejor. Como militante del peronismo de Lomas, a sus órdenes, compañera presidenta”.

Otermín fue designado vicepresidente segundo del PJ de la Provincia, mientras que la vicepresidencia fue ocupada por Verónica Magario y Axel Kicillof quedó al frente del partido (y fortalece la imagen de candidato).