Así lo aseguró el gobernador Axel Kicillof en la conferencia de prensa de este lunes, tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre YPF.

Así lo aseguró el gobernador Axel Kicillof en la conferencia de prensa de este lunes, tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre YPF.

Tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos sobre YPF, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Gobernación, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

Explicó que la gestión privatizada le hacía perder a la Argentina 12 mil millones de dólares por año, lo que repercutía en problemas macroeconomicos, pero remarcó que partir de la recuperación, la trayectoria de superávit comercial energético fue en alza.

“En el terreno de los resultados, la enseñanza es que privatizar cualquier cosa a cualquier precio tiene resultados tremendos”, aseguró, al tiempo que mencionó que “la segunda enseñanza es que siempre hay quienes están del lado de los buitres, eso es un peligro”.

Frente a las privatizaciones que impulsa el gobierno de Javier Milei, el Gobernador advirtió: “Parece que los que están defendiendo esto no entienden los problemas de las malas privatizaciones de los 90 y lo que va a pasar con las nuevas privatizaciones que impulsa Milei”.

“Hoy el litro de nafta está a dos mil mangos. Por eso YPF tiene que ser nacional, porque es un instrumento poderoso para que eso no se descargue en los bolsillos golpeados de nuestra sociedad. Llamo al gobierno a qué cuide el bolsillo de la gente”, dijo.