El pronóstico para esta semana en la Zona Sur

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este lunes y los días que restan de la semana. Hay algo de inestabilidad.

El pronóstico del Servicio Meteorológico para este lunes y los días que restan de la semana. Hay algo de inestabilidad.

Con la primavera en marcha, pero atravesada por el fenómeno El Niño, comenzó una semana que tendrá algunos trazos de inestabilidad en la zona sur del Conurbano. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado en la zona sur del Conurbano. Se esperan algunas lloviznas durante la mañana, mientras que la temperatura se moverá entre los 12 y los 22 grados, informó el organismo.

Asimismo, la marca térmica llegará a 24 grados el martes, cuando el cielo se mostrará mayormente nublado, pero la cosa empeora el miércoles: se anuncian chaparrones durante la tarde y la noche, mientras que la temperatura se moverá entre los 12 y los 19 grados.

Tanto el jueves como el viernes serán días nublados en la zona sur del Conurbano, con máximas de 19 grados, y el fin de semana comienza con lluvias aisladas, que se registrarán durante las primeras horas del sábado. Mejora el domingo. Máxima de 19 grados para las dos jornadas.