Falsificaba recetas y vendía medicamentos en pandemia: estaba prófugo y cayó en San Vicente

Una investigación que comenzó durante la cuarentena por el Covid-19 volvió a cobrar protagonismo en las últimas horas, cuando la Policía Federal Argentina (PFA) logró detener a un sospechoso prófugo. El hombre, de 38 años, fue encontrado en Alejandro Korn, partido de San Vicente, acusado de falsificar recetas médicas y vender sustancias medicinales en plena pandemia.

El origen del caso se remonta a abril de 2020, cuando la Policía de la Ciudad realizaba controles relacionados con las restricciones que regían en pleno inicio de la pandemia. Uno de esos procedimientos ocurrió en la esquina de la Avenida Entre Ríos y Brasil, en el barrio porteño de San Cristóbal, donde los efectivos detuvieron a un hombre que circulaba portando una mochila.

Al revisar el contenido, encontraron que llevaba una gran cantidad de medicamentos que no contaban con documentación que justificara su tenencia.

A raíz de esta situación, el hombre fue detenido, trasladado a una comisaría y quedó involucrado en una investigación por una presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

A partir de su detención, la Justicia ordenó allanar la vivienda del sospechoso, ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda. El procedimiento permitió avanzar sobre una hipótesis que iba más allá de la tenencia irregular de medicamentos: el sospechoso participaba activamente en la confección y utilización de falsas recetas médicas.

Según se estableció durante la investigación, las maniobras se habrían repetido al menos 23 veces. Además, en el domicilio se encontraron materiales e instrumentos dedicados a la falsificación de las recetas necesarias para conseguir sustancias de manera ilegal.

Pero había otro dato que complicaba todavía más su situación. Se pudo determinar fehacientemente que el hombre tenía en su poder un DNI perteneciente a otra persona y que no existía una razón legítima que explicara por qué utilizaba ese documento.

Lo encontraron en Alejandro Korn, partido de San Vicente

Aunque inicialmente había sido detenido, la Justicia le concedió el beneficio de la excarcelación y el hombre recuperó su libertad. El proceso judicial continuó y finalmente la causa fue elevada a juicio. El problema surgió cuando el acusado no se presentó al inicio del debate oral y público, y pasó a ser considerado prófugo.

Ante esa situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo del juez Julián Ercolini, solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los efectivos iniciaron entonces una serie de tareas para establecer dónde podía estar escondido. El trabajo incluyó observaciones encubiertas y minuciosos análisis de datos hasta llegar a una finca en Alejandro Korn.

Con autorización judicial, los agentes montaron un operativo discreto en los alrededores del inmueble. En determinado momento observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado. Tras confirmar su identidad, esperaron el momento indicado y concretaron la detención.

El procedimiento terminó en la calle Fernando de Aragón al 500, donde el acusado fue detenido en la vía pública. El hombre, de nacionalidad argentina y 38 años, quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

Ahora deberá responder en el marco de una causa caratulada como “venta de sustancias medicinales” y “falsificación de documentos”, mientras la Justicia define los próximos pasos del proceso que comenzó durante la pandemia y terminó, años después, con su captura.