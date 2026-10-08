La Corte bonaerense reclamó a Kicillof y a la Legislatura la designación urgente de jueces

El máximo tribunal provincial pidió avanzar con la cobertura de vacantes y la puesta en funcionamiento de juzgados, tribunales y cámaras en distintos departamentos judiciales. El reclamo alcanza especialmente al Conurbano sur.

El máximo tribunal provincial pidió avanzar con la cobertura de vacantes y la puesta en funcionamiento de juzgados, tribunales y cámaras en distintos departamentos judiciales. El reclamo alcanza especialmente al Conurbano sur.

La Corte bonaerense reclamó al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura provincial que avancen con carácter urgente en la creación y puesta en funcionamiento de nuevos órganos judiciales, además de completar la designación de magistrados para cubrir vacantes en dependencias que ya fueron creadas por ley.

El pedido fue formalizado a través de la Resolución SC N.º 2.917/26, en la que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre la necesidad de contar con las partidas presupuestarias, la infraestructura edilicia y los cargos de personal necesarios para poner en funcionamiento juzgados, tribunales y cámaras de distintos fueros.

El reclamo alcanza a áreas especialmente sensibles del Conurbano sur. Entre los órganos mencionados aparecen los Juzgados de Garantías del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, los Juzgados de Familia de Berazategui y los Tribunales del Trabajo de Lomas de Zamora. También se incluyen dependencias de La Matanza, San Martín, San Isidro, Tigre, Merlo, Moreno-General Rodríguez, Pergamino y Azul, entre otros distritos.

La Corte también reiteró la necesidad de avanzar con concursos y designaciones pendientes, al tiempo que planteó modificaciones en la competencia territorial de distintos tribunales. El reclamo se da en medio de una ofensiva institucional del máximo tribunal bonaerense, que además impulsa una mayor autonomía presupuestaria para el Poder Judicial y funciona actualmente con solo tres de sus siete integrantes. (infobae)