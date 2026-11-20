El dólar blue cerró la jornada con una suba y se ubicó en $1.640 para la venta. También avanzaron las cotizaciones financieras en el mercado cambiario.

El dólar blue cerró la jornada con una suba y se ubicó en $1.640 para la venta. También avanzaron las cotizaciones financieras en el mercado cambiario.

El dólar blue cerró este viernes 20 de noviembre a $1.640 para la venta y $1.620 para la compra, con una suba del 0,61% respecto de la jornada anterior, en una nueva rueda con movimientos en las distintas cotizaciones de la divisa estadounidense.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación se ubicó en $1.585 para la venta, con un incremento del 0,32%. De esta manera, la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo volvió a marcar la dinámica del mercado cambiario.

En el segmento financiero, el dólar MEP cerró a $1.643,76, con una variación positiva del 0,90%, y se mantuvo por encima de la cotización del blue. Las distintas referencias de la moneda norteamericana registraron movimientos durante la jornada.

La evolución de los tipos de cambio volvió a concentrar la atención de los operadores e inversores, en un contexto de seguimiento permanente de las variables financieras y de las diferencias entre las cotizaciones oficiales, paralelas y bursátiles. La Redada Diario