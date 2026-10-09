Burzaco: Kicillof inauguró un nuevo CAPS con seis consultorios y atención en distintas especialidades

El gobernador Axel Kicillof y autoridades de Almirante Brown inauguraron el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud N° 9 “Floreal Ferrara”. Cuenta con consultorios de pediatría, odontología y ginecología, vacunatorio, farmacia y otros servicios.

El gobernador Axel Kicillof y autoridades de Almirante Brown inauguraron el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud N° 9 “Floreal Ferrara”. Cuenta con consultorios de pediatría, odontología y ginecología, vacunatorio, farmacia y otros servicios.

La localidad de Burzaco cuenta con un nuevo edificio sanitario. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el dirigente Mariano Cascallares, el intendente interino Juan Fabiani y la jefa de Gabinete municipal, Paula Eichel, encabezaron la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 9 “Floreal Ferrara”, ubicado en Bradley al 1200. También participó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis.

El establecimiento cuenta con seis consultorios, un área de odontología, atención ginecológica y pediátrica, servicios de obstetricia y psicología, vacunatorio, enfermería, farmacia, sanitarios y un salón de usos múltiples. Además, dispone de espacios destinados a la Dirección, la Administración y otras áreas necesarias para el funcionamiento del centro.

Durante el acto, las autoridades recorrieron las instalaciones, descubrieron una placa conmemorativa y realizaron el tradicional corte de cintas. “Hoy podemos afirmar con orgullo que todos los edificios de los CAPS de nuestro distrito son nuevos o renovados a nuevo”, destacó Cascallares, quien remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la infraestructura sanitaria de Almirante Brown. Por su parte, Kicillof sostuvo que acercar la atención médica a los barrios es una prioridad para garantizar el acceso a la salud.

El CAPS “Floreal Ferrara” integra la red de 33 centros de atención primaria que funcionan en el distrito y brinda servicios de enfermería, pediatría, clínica médica, odontología, psicología y trabajo social, entre otras especialidades. El nuevo edificio se construyó sobre un terreno de 712,40 metros cuadrados, con 320,20 metros cuadrados cubiertos y 16,60 semicubiertos. Su diseño incorpora una circulación central y patios que favorecen el ingreso de luz natural y la ventilación de los ambientes.