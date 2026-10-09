Longchamps: cayó la jefa de una banda narco familiar y ya son cinco los detenidos

La organización vendía cocaína y marihuana en un búnker ubicado cerca de escuelas, jardines de infantes y de la Universidad Nacional de Almirante Brown. La investigación comenzó en agosto tras reiteradas denuncias vecinales.

La organización vendía cocaína y marihuana en un búnker ubicado cerca de escuelas, jardines de infantes y de la Universidad Nacional de Almirante Brown. La investigación comenzó en agosto tras reiteradas denuncias vecinales.

Una banda narco familiar fue desbaratada en Longchamps, partido de Almirante Brown, luego de la detención de la mujer señalada como jefa de la organización y de un hombre de 33 años. Con estas capturas, ya son cinco los sospechosos detenidos por la comercialización de drogas en un predio situado sobre la avenida Japón, entre Combate de Monte Santiago y Finochietto.

La investigación comenzó el 17 de agosto a partir de denuncias de vecinos y del Municipio. La causa quedó a cargo de la UFI N.º 14 de Lomas de Zamora, conducida por el fiscal Leonardo Kaszewski. A través de tareas de inteligencia, filmaciones, fotografías y registros de las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), los investigadores reconstruyeron el funcionamiento del punto de venta, ubicado a metros de establecimientos educativos y de la Universidad Nacional de Almirante Brown.

El operativo

El primer operativo se realizó durante la madrugada del 27 de septiembre, cuando efectivos de la Comisaría 4.ª de Almirante Brown ingresaron a un predio compuesto por cinco construcciones. En ese procedimiento fueron detenidos tres integrantes de la familia, mientras que uno de los sospechosos intentó escapar y disparó contra los policías. En el lugar se secuestraron 80 dosis de cocaína, un trozo compacto de la misma sustancia, más de 100 gramos de marihuana, 13 teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Los cinco detenidos fueron imputados por tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por la participación organizada de más de tres personas y por operar en inmediaciones de centros educativos. El delito contempla penas de entre seis y 20 años de prisión. Todos se negaron a declarar ante la Justicia, mientras que la fiscalía solicitó informes sobre la titularidad de las cinco construcciones para determinar su situación legal y evitar que el lugar vuelva a funcionar como búnker de drogas.