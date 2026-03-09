A un año del femicidio de Noelia Torres: “No somos las mismas”

Las amigas de Noelia Torres le dedicaron un mensaje al cumplirse un año de su femicidio y renovaron el reclamo de justicia.

Noelia Torres fue víctima de femicidio el 8 de marzo de 2025 y a un año de la pérdida, las amigas renovaron el reclamo de justicia y le enviaron un mensaje que resuena aún más fuerte porque coincide con el Día de la Mujer, fecha en la que se ratifica -en las calles- la lucha.

“A un año del femicidio de Noe, acá estamos sintiendo tu falta, sin entender todo esto, buscando respuestas”, comienza el mensaje de las amigas de Noe, esa joven que fue inmortalizada con una sonrisa que duele, porque ya no está.

Ellas le cuentan, y a toda la sociedad, que siguen pidiendo justicia. “No hay consuelo, sólo refugiarnos en tur recuerdos, tu risa y nuestras juntadas. Siempre estás con nosotras, te convertiste en alguien omnipresente y eso nos abraza”, señala el texto.

“Hoy pedimos perpetua para que la persona que te arrebató la vida injustamente”, advierten. César Florenti fue el hombre detenido por el femicidio, su vecino.

Y aclaran: “Nada va a ser lo mismo sin vos, no somos las mismas y tampoco queremos que así sea, todo cambió, cambiamos todas pero hay algo que se mantiene intacto y es tu recuerdo y las ganas de que se haga justicia, sabiendo que lo único justo sería que estás acá, que nunca te hubieras ido”.

Días atrás, la Casa del Encuentro informó que en los primeros dos meses de 2026 se contabilizaron 43 víctimas fatales por violencia de género. La provincia de Buenos Aires suma 14.

SI SUFRÍS VIOLENCIA DE GÉNERO, LLAMÁ AL 144, LA LÍNEA QUE BRINDA ATENCIÓN, CONTENCIÓN Y ASESORAMIENTO. SI ES UNA SITUACIÓN DE RIESGO, COMUNICATE CON EL 911.