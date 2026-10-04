Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en una noche sin equivalencias

La Selección argentina fue ampliamente superior y se impuso con goles de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. El equipo de Lionel Scaloni marcó cinco tantos en el primer tiempo.

La Selección argentina fue ampliamente superior y se impuso con goles de Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone. El equipo de Lionel Scaloni marcó cinco tantos en el primer tiempo.

La Selección argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el estadio Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA, en un partido que tuvo una marcada diferencia entre ambos equipos. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó desde el comienzo y resolvió el encuentro prácticamente en la primera mitad.

Lautaro Martínez abrió el marcador a los cuatro minutos, después de fallar un penal y aprovechar el rebote. A los ocho, un desvío de Moumouni Diallo terminó en gol en contra, mientras que Gianluca Prestianni marcó el tercero a los 12 minutos. Nicolás Paz, a los 35, y Julián Álvarez, un minuto después, completaron el 5-0 antes del descanso.

En el complemento, Scaloni realizó modificaciones y Argentina mantuvo el control del partido. Franco Mastantuono convirtió el sexto tanto a los 57 minutos y consiguió su primer gol con la Selección mayor, mientras que Giuliano Simeone apareció en el tiempo agregado para establecer el 7-0 definitivo.

El contexto también explicó parte de la enorme diferencia: Burkina Faso llegó a Buenos Aires apenas unas horas antes del encuentro, después de sufrir inconvenientes durante su viaje desde Casablanca, y presentó un equipo con varios futbolistas juveniles. Con la goleada, Argentina igualó su máxima victoria durante el ciclo de Scaloni, ya que también había vencido 7-0 a Curazao.