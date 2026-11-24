El Indec publicó este martes el EMAE de septiembre, que creció un 1,1% mensual pero no compensó la caída acumulada. Las estimaciones privadas anticipaban un nuevo retroceso de la economía.

El Indec publicó este martes el EMAE de septiembre, que creció un 1,1% mensual pero no compensó la caída acumulada. Las estimaciones privadas anticipaban un nuevo retroceso de la economía.

La actividad económica registró una mejora mensual del 1,1% en septiembre, pero cayó 1,2% interanual y no logró revertir las contracciones de los meses previos. El dato difundido este martes por el INDEC confirmó que la economía argentina entró en recesión técnica.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el repunte de septiembre no alcanzó para compensar las caídas registradas durante el bimestre anterior. El resultado se conoció luego de que el Producto Bruto Interno (PBI) mostrara una contracción del 0,6% en el segundo trimestre respecto del primero.

Entre los sectores con mayores retrocesos interanuales se destacaron Pesca, con una caída del 48,6%, e Intermediación financiera, con un descenso del 11,5%. También registraron bajas Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2%), Industria manufacturera (-1,8%) y Administración pública y defensa (-1,7%).

En contraste, cinco sectores mostraron crecimiento frente a septiembre de 2025. Explotación de minas y canteras lideró con una suba del 11,1%, seguida por Electricidad, gas y agua (4%), Construcción (3,5%), Hoteles y restaurantes (3,4%) y Servicios sociales y de salud (0,7%). Los rubros de minería, electricidad y construcción fueron los de mayor incidencia positiva en el indicador.