El Gobierno nacional oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contabilizó 9.421 personas en 19 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires no participó del operativo.

El Gobierno nacional oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que contabilizó 9.421 personas en 19 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires no participó del operativo.

El Gobierno nacional oficializó los resultados del primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, que registró a 9.421 personas en esa condición durante 2025. El informe fue publicado este martes en el Boletín Oficial, a través de la Resolución 354/2026 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

El relevamiento se realizó en 19 jurisdicciones del país y no incluyó a la provincia de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Rioja, Santiago del Estero ni Formosa. La Ciudad de Buenos Aires concentró la mayor cantidad de casos, con 5.176 personas, seguida por Santa Fe, con 1.328; Córdoba, con 588; Mendoza, con 421; y Neuquén, con 401.

De acuerdo con el documento, el 83% de las personas censadas son varones y el 17% mujeres, mientras que el 92% tiene más de 18 años. De las 7.894 personas que respondieron el cuestionario, el 53% realiza alguna actividad laboral, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% cuenta con ingresos previsionales. Además, el 44% recurre a comedores y el 15% presenta algún tipo de discapacidad.

En cuanto a las condiciones de vida, el informe señaló que el 46% pasa la noche en refugios o paradores transitorios y el 40% duerme en la vía pública. También indicó que el 32% de los encuestados lleva más de dos años en situación de calle y que el 90% cuenta con DNI. Los resultados corresponden al operativo realizado durante 2025 y fueron formalizados este martes por el Ejecutivo nacional.