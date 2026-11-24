La dirección del centro pediátrico aseguró que sindicalistas sancionados y manifestantes ingresaron por la fuerza a las instalaciones y agredieron a una empleada de seguridad. La protesta se realizó en rechazo a despidos y suspensiones.

La dirección del centro pediátrico aseguró que sindicalistas sancionados y manifestantes ingresaron por la fuerza a las instalaciones y agredieron a una empleada de seguridad. La protesta se realizó en rechazo a despidos y suspensiones.

El Hospital Garrahan denunció este martes un episodio de violencia sindical luego de que un grupo de sindicalistas sancionados, dirigentes políticos y manifestantes ingresara por la fuerza al establecimiento y agrediera física y verbalmente a personal de seguridad. Según informaron las autoridades, una mujer que cumplía tareas de vigilancia resultó herida durante el forcejeo.

El hecho ocurrió en medio de una protesta convocada por gremios del hospital en rechazo a las 10 cesantías y 28 suspensiones anunciadas tras los sumarios administrativos por la toma de las oficinas de la dirección médica en octubre de 2025. Desde la conducción del centro pediátrico señalaron que entre los manifestantes había trabajadores que tenían restringido el acceso a la institución.

A través de un comunicado, la dirección del Garrahan repudió los hechos y advirtió que se tomarán medidas administrativas y legales. Además, sostuvo que el episodio puso en peligro la salud de los niños internados y remarcó que el personal asistencial pudo ingresar con normalidad para realizar cirugías y estudios médicos.

La protesta había sido convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), que denunció que las sanciones buscan silenciar los reclamos laborales y desviar la atención del recorte presupuestario previsto para 2027. Por su parte, el ministro de Salud, Mario Lugones, respaldó a las autoridades del hospital y cuestionó la actuación de los manifestantes.