El mercado cambiario retomó la actividad tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Las principales cotizaciones arrancaron la jornada con los valores registrados en el último cierre previo al receso.

El mercado cambiario retomó la actividad tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional. Las principales cotizaciones arrancaron la jornada con los valores registrados en el último cierre previo al receso.

El dólar hoy retomó las operaciones este martes 24 de noviembre luego del feriado cambiario del lunes y, en la apertura, el dólar blue se ubicó en $1.675 para la venta, de acuerdo con las referencias del último cierre previo al fin de semana largo.

En el mercado informal, la divisa estadounidense quedó en $1.655 para la compra y $1.675 para la venta, tras la suba del 2,13% que había registrado en la rueda anterior. Por su parte, el dólar oficial promedio arrancó en $1.548,41 para la compra y $1.601,32 para la venta.

En el Banco Nación, el dólar se ubicó en $1.550 para la compra y $1.600 para la venta, mientras que el dólar mayorista retomó la operatoria en $1.571 para la compra y $1.580 para la venta. El dólar MEP, en tanto, tuvo como referencia los $1.701,05 y el contado con liquidación (CCL) rondó los $1.799,14.

Por último, el dólar tarjeta o turista se posicionó en $2.080, mientras que el dólar cripto operó durante el feriado en torno a los $1.757,60. Con la reapertura de los mercados, las cotizaciones retomaron su dinámica habitual tras la pausa del fin de semana largo.