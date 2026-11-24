El dólar hoy retomó las operaciones este martes 24 de noviembre luego del feriado cambiario del lunes y, en la apertura, el dólar blue se ubicó en $1.675 para la venta, de acuerdo con las referencias del último cierre previo al fin de semana largo.
En el mercado informal, la divisa estadounidense quedó en $1.655 para la compra y $1.675 para la venta, tras la suba del 2,13% que había registrado en la rueda anterior. Por su parte, el dólar oficial promedio arrancó en $1.548,41 para la compra y $1.601,32 para la venta.
En el Banco Nación, el dólar se ubicó en $1.550 para la compra y $1.600 para la venta, mientras que el dólar mayorista retomó la operatoria en $1.571 para la compra y $1.580 para la venta. El dólar MEP, en tanto, tuvo como referencia los $1.701,05 y el contado con liquidación (CCL) rondó los $1.799,14.
Por último, el dólar tarjeta o turista se posicionó en $2.080, mientras que el dólar cripto operó durante el feriado en torno a los $1.757,60. Con la reapertura de los mercados, las cotizaciones retomaron su dinámica habitual tras la pausa del fin de semana largo.