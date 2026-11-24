La propuesta apunta a acercar herramientas tecnológicas y mejorar las habilidades digitales de los vecinos. Las capacitaciones se dictan en espacios municipales y están orientadas a la formación para el mundo laboral.

La propuesta apunta a acercar herramientas tecnológicas y mejorar las habilidades digitales de los vecinos. Las capacitaciones se dictan en espacios municipales y están orientadas a la formación para el mundo laboral.

El Municipio de Lomas de Zamora impulsa cursos gratuitos de Inteligencia Artificial (IA) para que los vecinos puedan incorporar nuevas herramientas digitales, adquirir conocimientos tecnológicos y ampliar sus posibilidades en el mundo del trabajo.

La iniciativa busca acercar la tecnología a la comunidad y brindar recursos vinculados a las nuevas demandas laborales, en un contexto en el que la Inteligencia Artificial gana cada vez más protagonismo en distintos sectores de la economía y la actividad profesional.

Las capacitaciones forman parte de las propuestas de formación tecnológica que se desarrollan en Lomas, con espacios que ofrecen talleres para aprender a utilizar herramientas digitales, crear contenidos y desarrollar habilidades sin necesidad de contar con conocimientos previos. En experiencias anteriores, el Punto Digital Fiorito ofreció talleres de IA, edición de video, radio, podcast y habilidades digitales.

De esta manera, el distrito busca ampliar el acceso a la formación tecnológica y brindar alternativas gratuitas para que los vecinos puedan prepararse, actualizar sus conocimientos y aprovechar las herramientas digitales tanto en sus proyectos personales como en la búsqueda de oportunidades laborales.