Paritaria judicial bonaerense: el Gobierno ofreció un 9% de aumento y la AJB convoca a asambleas

La paritaria judicial bonaerense sumó un nuevo capítulo con una oferta salarial del 9% para el trimestre febrero-abril. La AJB cuestionó la ausencia de la Suprema Corte y definirá en asambleas si acepta o rechaza la propuesta.

La paritaria judicial bonaerense sumó un nuevo capítulo con una oferta salarial del 9% para el trimestre febrero-abril. La AJB cuestionó la ausencia de la Suprema Corte y definirá en asambleas si acepta o rechaza la propuesta.

La paritaria judicial bonaerense avanzó este jueves con una nueva reunión entre la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en la que el Poder Ejecutivo presentó una oferta de incremento salarial del 9% para el período febrero, marzo y abril de 2026. El encuentro se realizó sin la presencia de la Suprema Corte, lo que generó fuertes cuestionamientos por parte del gremio.

La propuesta oficial contempla la consolidación del 1,5% otorgado en febrero a cuenta de futuros aumentos, un 5% de incremento en marzo y un 2,5% en abril, todos calculados sobre la base salarial de enero de 2026. Además, incluye una cláusula de monitoreo para mayo y una reapertura de la negociación en junio, donde se evaluarán variables económicas como la inflación y la recaudación.

Desde la AJB manifestaron su malestar por la ausencia de la Suprema Corte en la mesa paritaria, al considerar que limita la posibilidad de avanzar en reclamos clave como la implementación de mejoras para la subcategoría E, vinculada al Acuerdo 4093/4191. El Ejecutivo, por su parte, argumentó que sin la participación del máximo tribunal no puede formular propuestas en ese aspecto.

En este contexto, el gremio también reiteró el pedido de institucionalizar una Mesa Técnica de Carrera Judicial, con participación de todos los actores, para discutir una jerarquización integral del sector. Finalmente, la AJB convocó a asambleas presenciales en las 20 departamentales para el viernes 20 de marzo, donde se analizará la propuesta y se definirán los pasos a seguir.