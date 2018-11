Caso Liendo: Perpetua para Romeo, 17 años de cárcel para Russo

De forma unánime, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 10 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora -conformado por los jueces José Ignacio Polizza, Daniel Mazzini y Susana Silvestrini- emitió veredicto condenatorio para Ítalo Ariel Romeo y Pablo Luis Russo, por el hecho ocurrido el 12 de mayo de 2016.

Romeo fue encontrado “penalmente responsable de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa cometido por no haber logrado el punto propuesto y para lograr intimidar con arma de fuego”.

Por su parte, Russo fue encontrado “coautor” de los delitos de “homicidio en ocasión de robo y homicidio simple en grado de tentativa. Ambos agravados genéricamente por el empleo de arma de fuego y autor del delito de falsa denuncia”, por la denuncia del robo de su auto que había realizado en la Comisaría de Gerli tras el hecho en el que perdió la vida el custodio privado en Remedios de Escalada.

El fiscal Jorge Bettini y la abogada querellante, Marcela Billordo, habían solicitado la pena de prisión perpetua para Romeo; para Russo, en tanto, la fiscalía solicitó 20 años y la querella, 15 años.

El 12 de mayo de 2016, poco antes de las 14, dos personas interceptaron en José Ingenieros y la avenida Hipólito Yrigoyen de Remedios de Escalada un Volkswagen Suran rojo, que llevaba al empleado de una financiera al Banco Provincia de la zona. El hombre cargaba un bolso con cheques que iba a cambiar por dinero en efectivo y Liendo, que estaba como custodio, recibió un balazo en la cabeza. El chofer sobrevivió el ataque y declaró en el juicio.

“Vino una persona a amenazarme con un arma y cuando giré la cabeza, mi compañero disparó una ráfaga y yo quedé en el medio. Después, lo vi a mi compañero herido. No me lo voy a olvidar nunca más. Después me desmayé porque me habían disparado y no me acuerdo más de nada”, contó Martín Gómez durante el proceso que comenzó a principios de septiembre.