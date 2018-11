Los Pumas 7s se metieron en los cuartos de final

Los Pumas 7s clasificaron y disputarán los cuartos de final de la Copa de Oro del Circuito Mundial de Seven en Dubai. Con una derrota y dos victorias, el equipo argentino quedó en la segunda posición de su grupo y enfrentará a Australia este sábado desde las 4:44.

El elenco dirigido por Santiago Gómez Cora cayó en el primer encuentro del grupo 21-19 ante Samoa, luego venció 22-19 a Zimbabwe y cerró su participación en el grupo con una victoria ante Sudáfrica por 17-12.

Primer Encuentro

En su debut, Los Pumas tuvieron un muy mal arranque. Samoa logró ser efectivo y sacó una diferencia de 21-0 con tries de Samuelu, Alofipo y Savaiinaea, más dos goles de Alosio y uno de Topou. En el complemento, Argentina logró dominar al rival, pero no le alcanzó para dar vuelta el encuentro. Dos tries de Franco Sábato, uno de Marcos Moroni y dos conversiones de Gastón Revol decretaron el 21-19 final.

Segundo encuentro

En busca de recuperarse de la caída inicial, los Pumas 7s golpearon muy rápido, de la mano de Marcos Moroni, quien al minuto de juego apoyó la pelota en el ingoal. Sin embargo Zimbabwe dio vuelta el marcador, con tries de Tshamala y Kumadiro y un gol de Hunduza. Sobre el cierre Moura logró convertir para Argentina, que se fuera al descanso abajo por 10 -12.

En la segunda etapa, Moroni volvió a convertir para que el combinado nacional pase a la cabeza, pero Chitokwindo apoyó en el ingoal y su compatriota Chiwanza marcó dos más para poner arriba a los africanos. Cerca del final del encuentro, Roura marcó el segundo try de su cuenta personal y tras la conversión de Revol, el equipo de Gómez Cora se llevó la victoria por 22 -19.

Tercer encuentro

El último partido del día comenzó de manera desfavorable para los argentinos. Con un try de Branco Du Preez, uno de Werner Kok y un gol de Branco Du Preez, Sudáfrica se puso en ventaja. Sábato logró descontar, para irse al descanso 5-12.

El complemento fue todo de los Pumas 7s. Moroni apoyó tras la línea de ingoal para acercarse en el marcador. Sobre el cierre del juego, con un try de Sabato y una conversión de Revol, el equipo albiceleste ganó el partido 17 -12 y logró la clasificación a los cuartos de final.

Lo que sigue

Argentina seguirá su camino en la copa de oro, este sábado desde las 4:44, cuando enfrente a Australia. En la zona de grupos, los Wallabies vencieron a Japón, Canadá e Inglaterra.