De cara a las elecciones, Macri encabezó una cumbre del PRO

El reloj pide acelerar el paso y en Cambiemos las diferencias se hacen notorias en el interior. Mientras dirigentes radicales reclaman lugares en las listas y amenazan con ir con candidatos propios, el presidente Mauricio Macri da el puntapié para que el PRO empiece su juego.

“Nosotros somos la expresión de una mayoría de argentinos que decidió emprender el cambio, emprender un desafío único en nuestro país. Este cambio significa poner la verdad sobre la mesa y terminar con los comportamientos mafiosos”, aseguró el jefe de Estado en el encuentro que se realizó en Parque Norte.

Del encuentro partidario también participaron el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el funcionario a cargo de Modernización, Andrés Ibarra; su par de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley; la gobernadora María Eugenia Vida, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; y los legisladores Esteban Bullrich y Laura rodríguez Machado, entre otros.

Peña aseguró que “ésta va a ser última elección donde Mauricio Macri va a ser candidato a un cargo electivo” y destacó que el eje central de la campaña “es reelegir al Presidente y retener los cinco distritos que gobernamos”, al exponer en la Asamblea del Pro que sesiona esta tarde en Parque Norte de cara a las elecciones del 27 de octubre. “Este año será muy desafiante ya que decidimos cómo vamos a seguir como país”, apuntó Vidal en el encuentro.

El consejo nacional se realiza en un escenario electoral que marca fracturas internas. El radicalismo empieza a desprenderse del frente en algunas partes del país, como Córdoba. Es que el diputado nacional Mario Negri y el ex intendente Luis Juez retiraron sus precandidaturas de la interna de Cambiemos en Córdoba y resolvieron anotarse con un frente propio.

El vicepresidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, Federico Storani, había aclarado que “por ahora” el partido continuará dentro de la alianza Cambiemos, aunque advirtió “si no hay un cambio de reglas importantes no tiene sentido la continuidad”. En las últimas semanas, distintos referentes radicales deslizaron la posibilidad de que el partido presente algún candidato para enfrentar al presidente Mauricio Macri en las PASO. Storani apuntó, en ese marco, que la continuidad la definirá la Convención Nacional de la UCR aunque la misma no tiene sentido si es una “coalición electoral y no una coalición de Gobierno”.