Para el PJ de Avellaneda, “no hay excusas para no acompañar” la fórmula de Alberto y Cristina Fernández

El presidente del bloque Unidad Ciudadana de Avellaneda, Pablo Vera, destacó la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de proponerle a Alberto Fernández encabezar la fórmula presidencial y volvió a instar a la unidad del peronismo de cara a las elecciones.

“Debemos estar agradeciendo el gesto de grandeza de una persona que tiene reales posibilidades de ser presidenta y, sin embargo, en pos de ampliar el espacio político, cede esa posibilidad a Alberto Fernández”, remarcó el edil en diálogo con Info Región.

Evaluó, en este marco, que la decisión busca sacar las excusas de los que plantean “algunos del peronismo que no quieren la unidad”.

“Al no ser candidata a presidenta, ya no hay excusas para no querer acompañar esta fórmula”, recalcó.

Sobre Massa y Lavagna

En este punto, pidió a los dirigentes del Frente Renovador que se sumen al armado peronista para los comicios. “Si me guio por la declaraciones de Massa antes del anuncio de Cristina, no encuentro la justificación para que ellos no participen en la interna que se va a dar”, indicó.

Consideró que si Massa no participa con el peronismo, “uno podría pensar en la funcionalidad real que tiene para con el Gobierno”.

Minimizó, por último, la postulación de Roberto Lavagna. “Siendo sutil y generoso, como político es un buen economista”, concluyó.