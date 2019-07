Para Nazabal, “las obras esporádicas en Lanús son marketing de campaña”

La precandidata a concejal por el Frente de Todos y secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Karina Nazabal, salió a responder las reiteradas críticas del gobierno de Néstor Grindetti a lo que fue la gestión comunal que encabezó Darío Díaz Pérez. “Ellos recibieron un municipio sin deudas, con capacidad para resolver y cumplir sus pagos tanto en salarios como en inversión y esto no será lo que reciba cuando asuma Edgardo Depetri”, aseveró.

Depetri presentó su lista en Lanús junto a Máximo Kirchner En diálogo con Info Región, Nazabal advirtió que “Depetri va a recibir un municipio endeudado, empobrecido, sin posibilidades de asumir responsabilidades inmediatas y por sobre todo con cero planificación”. “Lanús ha dejado de planificar sus obras, ahora hacen con sus obras esporádicas marketing de campaña”, disparó. Y luego añadió: “A ellos les gusta decir que esto es culpa del peronismo por los años que gobernó, pero por suerte que gobernó el peronismo otros años porque si hubiese gobernado Cambiemos todos estos años estaríamos todos destruidos”. “Gobernaron cuatro años y no dejaron un colegio o un hospital nuevo”, cuestionó.

Seguridad

Nazabal también salió al cruce de los dichos del secretario de Seguridad y primer precandidato a concejal por Juntos por el Cambio, Diego Kravetz, quien manifestó que Lanús era “un baño de sangre”.

“El tema seguridad me parece que no es algo para hacer campaña política, es bastante desgraciado eso, pero es un terreno al que Cambiemos nos lleva permanentemente”, criticó y apuntó que “los vecinos de Lanús siguen viviendo con miedo todos los días”. “No se sienten seguros porque no les dan respuestas concretas, durante todos estos años de gestión no han convocado jamás a la oposición para discutir propuestas”, lamentó.

Atribuyó, en tanto, las críticas a “la falta de propuestas y respuestas a las necesidades de la gente ya que no cumplieron las cosas que ellos mismos prometieron”. “En general quien gobierna invierte su energía en demostrar lo que hizo, en contar lo que lograron y lo que tienen pensado hacer. Pero en este momento sus dirigentes a nivel local, provincial y nacional están ocupados en criticar o en provocar discordia con la oposición. Me parece que no engancharse es lo mejor y que la preocupación de la gente está por encima de todas las cosas. Gastar energías en chicanas y discutir no tiene sentido”, recalcó.

Expectativas

Por último, a tres semanas de las PASO, expresó sus expectativas: “Estamos todos movilizados con esta campaña, para cambiar en general el rumbo de las gestiones. Esto nos pasa a todos cuando vamos a un barrio en general las personas no discriminan la dimensión municipal, provincial o nacional y las demandas son muchas, necesitamos políticas públicas activas para la salud, la educación, la inclusión”.

Subrayó, además, que “con las mujeres del espacio se está trabajando muchísimo con género, diversidad y niñez, así que las expectativas son muchas, las familias tienen la necesidad de darle respuesta a lo cotidiano”. “Tiene que asumir un gobierno que se haga cargo de las necesidades de la gente y que apriete la tecla a favor de la economía, del empleo y de los sectores vulnerables, como dice Alberto (Fernández). Estuvimos siempre en el camino correcto, oponiéndonos al proyecto que traía Cambiemos y eso hoy nos convirtió en la mejor alternativa”, sentenció.