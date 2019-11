Alberto Fernández se reunió con empresarios mexicanos

El presidente electo Alberto Fernández se reunió ayer con empresarios mexicanos, en el marco de su visita por ese país, donde también mantuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Me expresaron su confianza y su compromiso de seguir invirtiendo en el país”, señaló.

“Ayer me reuní con Carlos Slim y otros empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. Les anticipé la situación crítica que deja el macrismo y nuestra decisión de revertir ese cuadro. Todos me expresaron su confianza y su compromiso de seguir invirtiendo en el país”, anunció a través de Twitter este martes.

Ayer me reuní con Carlos Slim y otros empresarios mexicanos que tienen inversiones en Argentina. Les anticipé la situación crítica que deja el macrismo y nuestra decisión de revertir ese cuadro.



Todos me expresaron su confianza y su compromiso de seguir invirtiendo en el país. pic.twitter.com/xIt1IVIyfI — Alberto Fernández (@alferdez) November 5, 2019

Ayer, Andrés Manuel López Obrador recibió a Fernández. “Hablamos mucho sobre lo que pasa en Argentina y como hemos quedado con el mundo. Me voy contento porque vamos a fortalecer y profundizar el vínculo entre ambos países. Queremos volver a tener una relación en lo automotriz, en materia de carnes y en algunas producciones locales que tenemos, como los porotos negros”, señaló Fernández, luego del encuentro, en conferencia de prensa.

Más temprano, López Obrador brindó detalles de la relación que habrá entre ambos países con el cambio de gobierno. Al ser consultado por la prensa sobre el futuro entre México y Argentina, a partir del 10 de diciembre, respondió: “Vamos a mejorar nuestras relaciones económicas y comerciales. Hay muchas cosas que podemos llevar a cabo para fortalecer nuestro comercio y que nos ayudemos mutuamente”.

“En lo que podamos, vamos a procurar ayudar en la adquisición de bienes que se producen en Argentina para que el pueblo pueda, con su nuevo gobierno, enfrentar la crisis económica y pueda haber crecimiento y bienestar”, amplió. “Es importante que se conozca nuestra experiencia: ya no se viene aplicando la misma política económica que una y otra vez ha fracasado. Ya no hay que seguir el camino trillado. Hay que optar por cambios, el equilibrio, ser responsables, mantener variables macroeconómicas, aplicar políticas de austeridad y no permitir la corrupción”, enumeró.