“Algunos comenzaron la interna en plena elección”, cuestionó Bértoli

“La UCR no plantea ningún tipo de reclamo, lo que ocurre es que hay algunos dirigentes que están colados pero son los menos. Ya me he cansado de todos aquellos que dijeron que el partido se debe separar de Juntos por el Cambio. Esto se resuelve fácil, vamos a elecciones internas y ahí se decidirá”, recalcó el futuro edil en diálogo con Info Región.

En este punto, también desestimó las declaraciones de quienes plantearon que “no fueron escuchados” dentro de Juntos por el Cambio. “De ninguna manera ocurrió eso. Es más, hubo protagonismo dentro del espacio ya que tuvo su lugar correspondiente. La UCR es un partido grande y muchas veces algunos critican desde afuera y no aportan nada constructivo para el espacio”, insistió.