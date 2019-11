Municipales bonaerenses reclaman reapertura de paritarias y bono de emergencia

La Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que conduce Rubén García, reclamó este jueves “la inmediata reapertura de las paritarias en las 135 comunas” provinciales y “el pago de un bono de emergencia a activos, jubilados y pensionados”.

En Lomas se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo para los municipales “La situación de los trabajadores municipales es grave como consecuencia del deterioro económico y social”, señaló García en un comunicado de prensa, por lo que exigió “el pago de un bono de emergencia de fin de año y la inmediata reapertura de paritarias”. El dirigente, quien encabeza una federación que reúne a más de 200 mil trabajadores bonaerenses, aseguró que fue elevado “el porcentaje de pérdida del salario real” en la actividad, luego de presidir un plenario de más de cien secretarios generales del sector. El encuentro se realizó en el complejo deportivo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), en la localidad bonaerense de Villa Domínico, ocasión en la cual el dirigente reclamó “el estricto cumplimiento de la Ley 14.656 del personal municipal”.

Consejo provincial

“El Fesimubo reclamará también al nuevo gobierno bonaerense (que encabezará Axel Kicillof) la convocatoria al Consejo Provincial del Empleo Municipal, que el macrismo jamás reunió en cuatro años”, señaló García.

En ese espacio, los municipales procurarán analizar “la realidad provincial junto con los intendentes bonaerenses para hallar una salida a la grave situación en el distrito”, afirmó.

“No conozco a ningún jefe comunal que afirme que tiene plata para abonar los reclamos, a excepción del gesto del intendente de Ensenada, Mario Secco, que decidió otorgar un bono de fin de año de 32 mil pesos”, indicó García ante “la excusa” de los funcionarios.

El dirigente dijo “desconfiar” de la supuesta falta de fondos que alegan los intendentes, y señaló que “la mayoría que dice no tener dinero no firmó convenios colectivos y no adhirió a la Ley 14.656, que es obligatoria para todos”, remarcó García, para quien “son muy pocos los municipales que cobran los 36 mil pesos que vale hoy la canasta básica”.