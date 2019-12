“La deuda es similar a la que se recibió”, recalcó Urreli

El diputado provincial por Cambiemos Adrián Urreli defendió el balance de la gestión bonaerense presentado por la gobernadora María Eugenia Vidal y en respuesta a las críticas del peronismo, resaltó que “la deuda es similar a la que se recibió”.

“Es una cuestión de principios hacer un balance de gestión, más allá de las cuestiones políticas es algo razonable hacer una rendición de cuentas públicas de cómo se dejan las cosas y estoy convencido que los números son positivos”, enfatizó el legislador en diálogo con Info Región.

Este martes, la gobernadora presentó un balance de su gestión en el que indicó que dejará una deuda de 11 mil millones de dólares y un déficit de 50 millones de pesos. El informe fue una respuestas a las críticas realizadas por el mandatario provincial electo Axel Kicillof, sobre que Cambiemos dejara una “provincia arrasada”.

Urreli, en este marco, señaló que la “nominalmente la deuda es similar a la que se recibió” pero que en el medio “se hicieron muchísimas obras y se saldaron deudas de infraestructura, sociales y con la salud”.

“Estoy conforme con la gestión y me siento orgulloso de la Gobernadora y del trabajo que se hizo en este tiempo. Siempre hay aciertos y errores y los casos en los que no hubo la mejor respuesta, sirven como aprendizaje para el futuro. Estoy muy triste de que se no continúe con este proyecto, me parece que hubiera sido muy positivo tener 4 años más de Vidal”, agregó.

Oposición “responsable”

Respecto del futuro de Juntos por el Cambio, subrayó que aspira que su espacio “se construya como una oposición responsable, razonable, que escuche y no se silencie ante las cosas que están mal” y aseveró que no van a “poner palos en la rueda”.

“Ahora se viene una nueva etapa. La gobernadora va a desempeñar un rol central y no sé si va a estar involucrada en el día a día, pero será una presencia permanente liderando este espacio en la provincia”, añadió.

También se refirió a la composición del frente y al pedido de mayor participación algunos sectores del radicalismo: “Tanto la UCR, como el PRO y la Coalición Cívica están consolidados y este es un espacio que surgió como fruto de la dinámica de todos los partidos.”

Lanús

Por último, el ex jefe de Gabinete de Lanús se mostró optimista respecto del futuro del municipio pese al cambio de gobierno a nivel nacional y provincial y recordó que el intendente Néstor Grindetti, ex ministro de Hacienda de la Ciudad, “en el pasado pudo cumplir siempre con las metas establecidas, más allá de la relación con Nación” .

“Estoy convencido de que los nuevos gobernantes deben querer lo mismo que nosotros y dialogando vamos a ponernos fácilmente de acuerdo. Entiendo que es un cambio de época, que hay que adaptarse y trabajar mucho pero no es algo que me preocupa la relación entre el intendente y el nuevo gobierno”, concluyó Urreli.