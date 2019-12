“Tenemos toda la pretemporada para formar un buen plantel”, señaló Buckley

Pucara cumplió con un nuevo año en las competencias, donde en ambas ocasiones se quedó en la puerta de la instancia final, por lo que en la pretemporada apuntará a “formar un buen plantel” según indicó el back Tomás Buckley.

“Tuvimos un año muy irregular, partidos en los cuales llegamos a mostrar un gran juego y otros que por falta de eficacia en la ejecución del plan de juego no pudimos sacar adelante”, evaluó Buckley, en diálogo con Info Región.

A pesar de no poder ser constantes, el Rojo avanzó a las semifinales tanto en el Top 12 de la URBA como en el Nacional de Clubes. Sin embargo, no alcanzaron a ser eficaces para poder quedarse con el título. “No logramos llegar a estas instancias con el juego que veníamos mostrando, además las lesiones y las bajas en puestos claves no nos ayudaron”, apuntó.

En ese marco, también resaltó que este factor se extenderá en la próxima competencia, ya que Lucas Santa Cruz, Pablo Dimcheff y Manuel Montero disputarán la Superliga Americana con Ceibos. “Va a ser un año de muchas bajas, pero eso fomenta más la competencia interna, hace que todos quieran pelear un puesto para jugar en Primera y va a ser todo un desafío”, resaltó el back.

Lo personal

Buckley también consideró que la irregularidad también se extendió en lo personal, ya que no pudo “mantener el nivel del arranque, por un par de lesiones que te obligan a parar” y dejar la constancia que tenía en el equipo. “Tuve que volver a ponerme a punto para tratar de llegar lo mejor posible a fin de año y ahora me tomo este verano como un desafío personal, para tratar de llegar lo mejor posible al año que viene”, agregó.

Lo que viene

Por lo pronto, el plantel de Burzaco ya se encuentra licenciado hasta mediados de enero, donde comenzará a rearmarse en busca del campeonato.

“Nos proponemos armar un buen grupo humano, tenemos toda la pretemporada para formar un buen plantel, para tratar de encarar lo mejor posible el Top 12, siempre un paso adelante del año anterior”, finalizó Buckley de cara al próximo año.