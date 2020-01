Mensa tras dejar Jaguares: “Entiendo la decisión que tomó el staff”

El back no fue tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Jaguares para este año y forma parte de Ceibos.

El back de Pucará, Lucas Mensa, no será tenido en cuenta este año por Jaguares. El entrenador de la liga del Súper Rugby, Gonzalo Quesada, le comunicó que no tendría rodaje y tras conocerse la noticia, la franquicia argentina Ceibos lo sumó al equipo. “Tenía muchas ganas de seguir pero entiendo perfectamente la decisión que tomó el staff”, explicó aInfo Región.

El balance de 2019 es positivo para el jugador de Pucará, ya que recibió el llamado sorpresivo para jugar en Los Pumas y debutó en el seleccionado argentino en agosto. De todos modos, sabe que no seguirá formando parte de Jaguares. “Sé que a la larga me va a servir para tener rodaje y no estar sin jugar por algunas semanas”, planteó.

En cuanto a lo que viene, adelantó que cree que será de “buen nivel” el torneo y todo el equipo está muy “entusiasmado”. Será el 13 de enero el día en el que la franquicia arrancará los entrenamientos. Mensa manifestó que espera que se forme “buen” grupo. “En lo grupal espero que nos vaya bien en este primer torneo de la liga sudamericana, y en lo individual, me encantaría jugar en Los Pumas”, admitió.

El back surgido en el Club Banco Hipotecario Nacional comenzó a los 14 años su carrera en Pucará. Mensa tiene tan sólo 23 años y cuenta con convocatorias de Jaguares, Argentina XV y Los Pumas. Pese a no haber llegado a jugar en el Rugby Championship este año, siempre estuvo con el seleccionado argentino: viajó a Australia, Salta y a Japón.

Balance del año

El 2019 para el centro argentino fue un año que marcó un antes y un después en su carrera en el rugby por la convocatoria a Los Pumas. Fue Mario Ledesma quien lo llamó para formar parte y debutó como titular contra Springboks. En el seleccionado tuvo dos partidos, pero no convirtió puntos.

“Fue un año que voy a recordarlo siempre, viví cosas muy importantes. Me pasó todo muy rápido y no esperaba que sea así de cargado el 2019”, explicó.