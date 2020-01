El Foro Hídrico advierte que tres obras deben terminar en 2020

Las expectativas se renuevan con la llegada de un nuevo gobierno y el titular del Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Ramón Castillo, advirtió que son positivos respecto de la finalización de las obras de los arroyos Santa Catalina, del Rey y en Villa Fiorito, que desde el 2015 “están completamente paralizadas”.

“Fueron cuatro años de desidia en los que no se hizo nada, aún no hemos hablado con ninguna autoridad porque se están terminando de definir, pero las expectativas son buenas, creemos que vamos a poder terminar las obras frenadas y comenzar nuevos proyectos”, manifestó Castillo.

En diálogo con Info Región, el referente del Foro Hídrico de Lomas, indicó que las obras fundamentales en el distrito son tres: La planta de bombeo en el Arroyo del Rey, la conexión a las cloacas de Villa Fiorito y la puesta en marcha de una planta de bombeo en el Arroyo Santa Catalina.

“El tema en el Arroyo del Rey es que es una obra que dura alrededor de 40 meses y desde el 2015 no se hizo más nada, la planta funciona a medias, hay una turbina que no funciona y que por desidia, no se arregla. Por otro lado, la cuestión de las cloacas de Fiorito es una vergüenza, porque debería haber un 60 ó 70 por ciento de conectados para el vuelco y el número real no alcanza ni el 30”, advirtió Castillo.

Por otra parte, el referente se refirió a la obra en el Arroyo Santa Catalina y explicó que “la planta de bombeo en Santa Catalina es un proyecto que tiene dos años frenado y que es de suma urgencia para la población”, y apuntó: “Ahora tenemos grandes expectativas de que se pueda poner en marcha”.

De acuerdo a Castillo, “esos son los tres proyectos en los que hay que trabajar inmediatamente” y pronosticó que esperan ser citados “lo antes posible” para plantear las cuestiones de las obras frenadas. “Las expectativas con la nueva gestión son buenas, tenemos seguridad en que en este 2020 se van a terminar las obras que están frenadas y se van a empezar las nuevas que aún están en proyecto”, concluyó.