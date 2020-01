Los Pumas 7s realiza su pretemporada

Los Pumas 7s realiza esta semana su pretemporada en Pinamar, con el back de Pucará Felipe Del Mestre dentro de los 16 convocados. Los comandados por Santiago Gómez Cora intensificaron sus entrenamientos para sus próximas competencias en Hamilton y Sídney, como la antesala de su objetivo principal de este año que serán los Juegos Olímpicos de Tokio.

El seleccionado nacional comenzó esta semana sus prácticas en las instalaciones de Camarones Rugby Club , donde realizan trabajos de gimnasio y movimientos de rugby. “Nos faltó un poco de juego y rodaje en las primeras dos etapas y ahora vamos a trabajar estas cuestiones”, resaltó el head coach.

Luego de alcanzar los cuartos de final en Dubai y Ciudad del Cabo, Los Pumas 7s se encamina a dos nuevas competencias que terminará de consolidar al equipo. El 25 y 26 de enero disputará la primera instancia en Hamilton; mientras que el 1 y 2 de febrero, el Circuito Mundial se mudará a Sídney.

Dentro de los 16 convocados, de los cuales se bajarán dos para el viaje a Oceanía, se encuentra Del Mestre.

La nómina

Además de la participación del joven de Pucará, se destacan dentro de los elegidos por Gómez Cora, el regreso de Bautista Ezcurra, Tomas Vanni y Lucio Cinti.

Los citados por el entrenador son Cinti, Matías Osadczuk, Santiago Álvarez, Luciano González, Francisco Ulloa, Germán Schulz, Del Mestre, Santiago Mare, Gastón Revol, Franco Sábato, Fernando Luna, Rodrigo Etchart, Marcos Moroni, Ezcurra, Rodrigo Isgro y Vanini.

Los objetivos

Si bien las próximas etapas no contarán con cuartos de final, el head coach aseguró que están “luchando junto a todos los entrenadores para que no pase esto en el resto de las etapas que quedan y así lograr que no se pierda la esencia de estos torneos”.

“Buscaremos mejorar nuestro juego e ir teniendo rodaje para llegar de la mejor manera al principal objetivo de Los Pumas 7’s, que son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”, enfatizó Gómez Cora. Tras acceder a las últimas instancias finales, Argentina se ubica por el momento en la cuarta posición con 24 unidades.