Masivo acto al cumplirse cinco años de la muerte de Nisman

Fue convocado por Juntos por el Cambio, la DAIA le rinde homenaje mañana. Ex funcionarios pidieron “verdad y justicia”.

El 18 de enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman era hallado muerto en su departamento de Puerto Madero. A cinco años de aquel día, Juntos por el Cambio convocó a un acto, que contó con la asistencia de ex funcionarios y cientos de personas.

El acto convocado por Juntos por el Cambio, integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, se realizaba esta tarde en Plaza Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, a pocos metros del Palacio de Tribunales.

La invitación fue repetida por referentes de Juntos por el Cambio en sus cuentas de la red social Twitter, mientras que en un comunicado la ex ministra Patricia Bullrich destacó la convocatoria “En este momento en el que el gobierno quiere entrometerse en la causa y en la pericia, a través de un inédito e irrealizable mecanismo de efectuar una auditoría cuyo dictamen está previamente escrito, en vez de dejar trabajar con autonomía a la justicia”.

“En este nuevo aniversario de la trágica muerte del fiscal Alberto Nisman reforzamos nuestro compromiso por la verdad y la justicia. Es indispensable darle garantías a la justicia para que trabaje con autonomía y evitar cualquier intromisión”, señala la Unión Cívica Radical (UCR).

El ex ministro de Educación Alejandro Finocchiaro pidió que “el homicidio de Nisman no quede impune” y llamó a “recordar que murió investigando el atentado a AMIA”. Aclaró que acudía a la plaza Vaticano para que “la Justicia sea independiente y vivir en una República donde el asesinato de un fiscal que denunció a un gobierno no sea parte de la vida democrática”.

“Justicia por Nisman. Justicia para las víctimas del atentado a la AMIA. Sin impunidad, sin pactos con los asesinos, los argentinos queremos la verdad”, señaló Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción. “Cinco años de la muerte de Alberto Nisman. Verdad y Justicia por él y por las víctimas del atentado a la AMIA. Nuestro abrazo para todos sus familiares”, manifestó María Eugenia Vidal.

Por otro lado, el fiscal Alberto Nisman será recordado por sus familiares y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) el domingo en el cementerio de La Tablada. “Ahí estaremos presentes junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel”, expresó Jorge Knoblovits, presidente de la DAIA.