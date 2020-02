Casación dejó sin efecto la prisión preventiva de Cristina Kirchner

La Cámara Federal consideró que no hay riesgos para la investigación, que Claudio Bonadio elevó a juicio el año pasado por la causa de Los Cuadernos.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó este lunes sin efecto el pedido de prisión preventiva de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, que habia sido solicitado por el Juez Claudio Bonadio durante el último año, por la denominada “causa de los cuadernos”.

La decisión fue tomada por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, al sostener que no se habían verificado los peligros de fuga, ni de entorpecimiento de la investigación, razón por la cual no corresponde la prisión preventiva.

La prisión preventiva de la ex presidenta había sido pedida por el juez federal Bonadio, que fue también quien la procesó y la envió a juicio oral por el caso de los Cuadernos e impulsó la causa por la cartelización de la obra pública.

De esta forma, la ex mandataria ya no tiene órdenes de detención en su contra. No obstante, sigue vigente su procesamiento en este caso.