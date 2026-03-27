YPF: Cristina Kirchner reivindicó la estatización tras el fallo favorable en EE.UU.

La ex presidenta celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina y defendió la legalidad de la expropiación de YPF en 2012.

La ex presidenta celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina y defendió la legalidad de la expropiación de YPF en 2012.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reivindicó la estatización de YPF tras el fallo favorable de la Justicia de Estados Unidos que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por más de 16.000 millones de dólares. A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, sostuvo que la decisión judicial respalda la legalidad del proceso impulsado durante su gobierno.

En ese marco, la ex mandataria agradeció al estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP por la defensa del Estado argentino ante los tribunales de Nueva York desde 2020. “Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados”, expresó, al tiempo que destacó el trabajo técnico que permitió sostener que las normas estatutarias de una empresa no pueden imponerse por sobre la Constitución Nacional ni el ordenamiento jurídico del país.

Asimismo, Cristina Kirchner remarcó que la expropiación de YPF en 2012 se llevó adelante “conforme a derecho” y en ejercicio de la soberanía estatal. En esa línea, subrayó que la recuperación de la petrolera fue una decisión estratégica que permitió el desarrollo de Vaca Muerta y aseguró que actualmente la Argentina registra superávit en la balanza energética por miles de millones de dólares.

El fallo fue dictado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que además consideró que YPF fue correctamente exculpada en el proceso. La ex presidenta también destacó que la postura argentina fue respaldada por Estados Unidos tanto en administraciones demócratas como republicanas. No obstante, el litigio, iniciado en 2015 y con un fallo adverso en primera instancia en 2023 a cargo de la jueza Loretta Preska, podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, instancia a la que aún pueden recurrir las partes.