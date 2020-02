Daer pide “readecuaciones” de salarios a partir de “revisiones”

El dirigente Héctor Daer aseguró que las cláusulas gatillo quedan por fuera del convenio general y se implementarán “revisiones” para “readecuar” el salario de los trabajadores en función de la “realidad económica” y de cada sector.

Respecto de las paritarias de este año, explicó que “la cláusula gatillo estaba en solo 11 convenios” y que “lo que hay que seguir teniendo son revisiones, que van a ir readecuando el salario a una realidad económica, y a la de cada uno de los sectores y actividades”. “Esto va a permitir no perder ingreso, no perder poder adquisitivo, y poder llevar un control también, para que lo logrado en cada paritaria no termine yendo a precios”, precisó uno de los secretarios generales de la CGT.

En ese marco, insistió con que “las revisiones van a ir readecuando el salario a una realidad económica”, y advirtió que “se tiene que tener en cuenta que no se puede tomar un mecanismo o un método de negociación universal”.

En cuanto al sistema de sumas fijas, Daer dijo que ese instrumento “no es incompatible con otras negociaciones salariales” y recordó que “sirvió para intentar sacar adelante a todos los que estaban más postergados, con salarios muy bajos”.