Vinagre admitió que Avellaneda recibió menos patrullas con Vidal

El concejal de Juntos por el Cambio de Avellaneda Sebastián Vinagre justificó la escasa entrega de patrulleros y efectivos policiales a ese municipio por parte de la administración de María Eugenia Vidal y reclamó que se “dejen de lado las chicanas políticas” cuando se discute sobre seguridad. De ese modo el edil respondió a las quejas que el intendente Jorge Ferraresi le planteó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en la reunión que mantuvieron la semana pasada.

Durante ese encuentro, el jefe comunal presentó los números que, a su criterio, prueban que Avellaneda fue perjudicada en el envío de recursos materiales para combatir el delito por parte de la gestión bonaerense de Cambiemos: “Entre 2016 y 2019, Avellaneda recibió 49 patrulleros. A Lanús en cambio, le entregaron 108 y a Lomas de Zamora 194. Nuestra ciudad fue reforzada con 27 policías, mientras que a Lomas de Zamora le asignaron 145 y a Lanús 165”, protestó Ferraresi durante la reunión.

En diálogo con Info Región, Vinagre confirmó esos datos que hizo público el Intendente, pero se los atribuyó al tamaño de ese municipio en relación con sus vecinos.

“Avellaneda es pequeña en superficie, aunque no en habitantes, él compara la cantidad de patrullas con otras zonas que son muy distintas a nuestro distrito”, puntualizó el concejal en defensa de lo hecho por administración Vidal, e insistió: “Cada distrito tiene sus particularidades, entonces, me parecen un poco caprichosas sus declaraciones”.

Sin chicanas

En esa línea, abogó por dejar de lado “las chicanas políticas” y pensar “políticas de acción para solucionar los hechos delictivos”. “La inseguridad no es una cuestión social en primer término, pero no hay que escaparle a la realidad, cuando uno recorre los barrios se ven las carencias, no sé si son conductas que responden a factores sociológicos, falta de control o hay más necesidades económicas”, analizó.

“A nivel municipal hay cámaras de seguridad, centros de monitoreo, son acciones que se pueden hacer”, agregó, y recordó que durante la gestión el kirchnerista “también hubo dificultades en materia de seguridad con los denominados pitufos (policía de seguridad local) que no fueron efectivos para solucionar esa problemática”.

Para cerrar, Vinagre instó a que “haya una fuerza coordinada de la policía”. “Se tiene que poder”, confió, e indicó que se debe “buscar que sean efectivas las fuerzas de seguridad provinciales, también usar la Gendarmería y la Prefectura para mejorar los controles de seguridad en el Conurbano bonaerense.”