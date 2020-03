¿Qué hacer con los más chicos durante la cuarentena?

Se cumplió la primera semana de aislamiento preventivo para los más chicos, que se encuentran en cuarentena desde el lunes 16 marzo, cuando fueron suspendidas las clases. Sin poder invitar amigos a casa ni salir a pasear, la pregunta de muchos padres es ¿cómo entretener a los chicos en la cuarentena? En diálogo con Info Región, la licenciada en psicología infantil Marcela Bonetti brinda una serie de tips para hacer más llevadero el tiempo que resta de la cuarentena.

Bonetti se refirió al aislamiento obligatorio como “una oportunidad para estar con uno mismo”. Aseguró que la mejor manera de ayudar a los niños atravesar este período en cuarentena es “transmitiéndoles armonía para que entiendan que este es un momento que afecta a muchos pero que tiene un fin”.

Respecto de las recomendaciones para mantener la motivación en los niños, Bonetti indicó que “hay que permitir que ellos descubran nuevas maneras de entretenerse”. “Es aislamiento no quiere decir que los grandes tienen que estar al 100 por ciento a disposición de la demanda de los hijos, eso sería algo negativo, lo importante es ordenarse con los tiempo de cada uno en la familia, los niños tendrán que descubrir otras actividades que no necesariamente se las deben indicar los padres, si no inducirlos en ellas”, explicó.

“Hay que buscar que se puede hacer con las cosas que hay en el hogar. Hoy tenemos la tecnología, que nos salva muchísimo, pero no es recomendable que solo sea ese el descargo de los niños. Armar una maqueta, juegos de antaño y juegos de mesa son todas buenas opciones para hacer más llevadero este momento”, detalló.

Por el momento el aislamiento preventivo y obligatorio está dispuesto hasta el 31 de marzo; sin embargo, no se descarta que las clases continúen suspendidas para contener la propagación del Covid-10 (coronavirus).