Dátolo: “Somos profesionales y entendemos el momento delicado que estamos pasando”

La pelota dejó de rodar hace tiempo por el avance del coronavirus. Por eso el plantel de Banfield realiza vivos en Instagram para responder las preguntas de los simpatizantes. En este caso, fue el turno del referente Jesús Dátolo, quien comentó como transita la cuarentena además de hacer un repaso por sus mejores momentos en el club.

“Es difícil entrenarse en casa, porque todos los jugadores estamos acostumbrados a trabajar en grupo. Pero somos profesionales y entendemos que estamos viviendo una situación complicada”, analizó.

Respecto a los entrenamientos, el preparador físico del equipo utiliza la aplicación Zoom, para mostrar las respectivas rutinas a los jugadores. Dátolo explicó que a pesar de tener “problemas” para bajar la plataforma, se ejercita a su manera “en casa”. “Me estuve comunicando con el club para que me solucionen el inconveniente, ellos se están encargando de arreglarlo”, aclaró.

En ese contexto, el jugador también contó lo que son sus jornadas en aislamiento en su domicilio de Ezeiza: “A la mañana realizo ejercicio, luego disfruto con mi familia, hago jardinería y a la tarde vuelvo a ejercitarme haciendo trabajos de fuerza”.

Partidos inolvidables

Otra de las preguntas que arrojó la entrevista en las redes oficiales del club fue para conocer cómo fue su debut en el Taladro, en 2004. El medio campista recordó el encuentro con igualdad sin goles antea Arsenal, en agosto de ese año. “Fue un partido que no se puede olvidar, el más malo de la historia. Empecé de menor a mayor pero hice lo que pude”, lamentó.

Mientras que el mejor cotejo para el jugador fue cuando Banfield le ganó a Lanús 4-2, en 2005 en el marco del Torneo Clausura. “Fue un momento histórico, recuerdo que hubo récord en público y ganar en la cancha como visitante fue muy bueno”.

Los elegidos por Dátolo

El ex Boca recordó a dos jugadores que le abrieron las puertas en Banfield. “En ese momento yo conocí al “Archu (Javier Sanguinetti), que fue la bandera del club, a él le tengo mucho respeto al igual que a Garrafa (José Luis Sánchez)”.

Además, señaló que Sánchez es su “ídolo” desde la infancia. Es que Dátoló, explicó que “cuando era chico” le causaba “mucha emoción verlo jugar”.

En paralelo, describió la lista de los mejores jugadores del equipo: “Javier Sanguinetti ( ex defensor y segundo entrenador de Banfield), Josémir Lujambio (ex delantero), Jorge Cervera (ex delantero), Darío Cvitanich (compañero de las inferiores y actual atacante de Racing) y Cristian Leiva ( ex defensor)”, fueron algunos de los ejemplos.

Por último, el jugador señaló a otros referentes mundo deportivo, que también admira. Para el caso del Basquet, es “Michael Jordan” al justificar que en honor a él usa “la camiseta con el número 23” y en el fútbol a “Diego Maradona”.