“Antes de agosto no volvería a jugarse”, estimó Russo

“Con un poco de suerte, a fin de junio recién podrían volver a los entrenamientos normales los planteles; a partir de ahí necesitarán un mínimo de 45 días de preparación para competir, por lo que hasta agosto no puede haber competencias”, remarcó el dirigente.

Ascensos y descensos

Sobre los ascensos y descensos, de los que tanto se habla, el directivo -como en anteriores contactos- subrayó que “no hay nada definido porque no se trató nada”.

En cuanto a la prolongación de los contratos de aquellos profesionales que vencen en junio próximo, Russo sostuvo: “Hasta que no se sepa cuándo se vuelve a jugar no habrá ninguna determinación, porque la AFA como cualquier otra asociación debe definir si aplica o no la sugerencia de la FIFA”.