Paro y malestar en la línea 306

Realizaron un cese de actividades, pero lo levantaron a primera hora del miércoles. “Somos la única empresa que todavía no cobró”, afirmaron.

Realizaron un cese de actividades, pero lo levantaron a primera hora del miércoles. “Somos la única empresa que todavía no cobró”, afirmaron.

Los choferes de la línea 306 decidieron realizar un paro de actividades en el inicio de semana ante la falta de pago de los sueldos por parte de la empresa. Este miércoles, la medida de fuerza se levantó, pero persiste el malestar.

“Ayer nos pidieron por favor que trabajemos. El sueldo hasta el viernes no va a estar. Hicimos una reunión y nos dijeron que el Estado no acredita la plata, por eso no puede pagar los sueldos. Es lamentable”, destacó Daniel, uno de los delegados, en diálogo con Info Región.

Los choferes realizaron un cese de tareas pero levantaron la medida de fuerza este miércoles. “Estamos a 15 y todavía no recibimos la plata. Son muchos días. Somos la única empresa que todavía no cobró”, advirtió el delegado.

“Después de las 12 de la noche, los servicios comenzaron a funcionar. Vamos a trabajar normal, pero tenemos demasiada paciencia. Nos pidieron por favor que retomemos el trabajo, que esto pasó por consecuencia de la pandemia. Seguiremos saliendo hasta el viernes a ver que pasa”, concluyó Daniel.