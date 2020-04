Se endurecerá el aislamiento en el Conurbano

El gobernador bonaerense Axel Kicillof afirmó hoy que la provincia de Buenos Aires anunciará en las próximas horas un “endurecimiento” del aislamiento en el conurbano para poder “abrir excepciones” en algunos de los 58 municipios del interior que no registran ningún caso de coronavirus.

En una conferencia de prensa en el aeropuerto de Ezeiza, a donde recibió el vuelo de Aerolíneas Argentinas que trajo insumos médicos desde China, el gobernador advirtió que habrá un “endurecimiento” del aislamiento en el Conurbano. El objetivo es poder “abrir excepciones” en los distritos del interior donde no hay casos.

A un mes de adoptada la cuarentena, dijo que el balance es “exitoso” porque se logró demorar el pico de contagios. Se espera que unos 7 millones de bonaerenses requieran atención médica por el coronavirus solamente en el Conurbano.

Acaba de aterrizar el primer vuelo especial desde China de @Aerolineas_AR . Un orgullo inmenso haber podido cumplir con esta primera misión sanitaria. pic.twitter.com/8XQtrm5ULQ — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) April 18, 2020

Kicillof utilizó las redes sociales para hablar de las versiones que indicaban que tenía coronavirus, motivo por el que se realizó un test (dio negativo). “Leí y escuché que algunos periodistas insistieron en comentar que yo no había querido hacerme el test para COVID 19. Es mentira, al igual que cuando se dijo que estuve en contacto con contagiados o adentro del hospital”, señaló.

“Como se explicó, por protocolo no correspondía hacer el hisopado, sin embargo, decidimos realizar el test (pese a que se trata de un recurso costoso y escaso) para frenar los falsos rumores, que en este contexto agregan más alarma e incertidumbre. Es momento de colaborar, no de sacar ventaja. Lamento mucho que algunos no estén entendiendo la gravedad de la situación que atravesamos”, se explayó. “Digan lo que digan, seguiremos trabajando a contrarreloj para mejorar y aumentar la capacidad de protección de la Provincia”, apuntó.