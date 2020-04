“Todos los compañeros tienen miedo de contagiarse”, advierten desde CICOP

La secretaria de Organización y Finanzas del CICOP, Mónica Méndez, alertó este viernes que “todos los compañeros de la salud tienen miedo de contagiarse”, debido a la falta de insumos necesarios para realizar los protocolos por coronavirus. Además, exigen que se realice un testeo a todo el personal de salud.

“Todos los compañeros de la salud tienen miedo de contagiarse. Se sabe que el nivel de contagio es muy alto, y al no tener los elementos e insumos necesarios, se ponen en riesgo a ellos y a todas sus familias”, advirtió la dirigente gremial en diálogo con Info Región.

Este viernes, desde el Ministerio de Salud confirmaron que un 14 por ciento de los infectados por coronavirus, es personal del sector sanitario lo que reforzó el reclamo gremial. “A la gran mayoría de los hospitales no le llegan los insumos, o lo hacen, pero pocos y de mala calidad. En las unidades sanitarias es peor, porque depende de los municipios y la situación se agrava, como es el caso de Florencio Varela y Lomas de Zamora”, aseveró Méndez.

En ese sentido, la trabajadora del Hospital Meléndez de Adrogué sostuvo que la denuncia “es debido a las falencias de las instituciones, que no permiten que se cumpla el protocolo”. “Si ahora que no estamos en el pico alto de la pandemia se enferman trabajadores, cuando ocurra realmente el pico, ya no va a haber nadie para que atienda”, subrayó.

Reclamos

Si bien la secretaria remarcó que se están recibiendo ingresos de emergencia, recordó que “la salud viene de una crisis estructural” y exigió que se aumente el presupuesto destinado, ya que todavía se mantiene el de María Eugenia Vidal de 2019 que “fue el más bajo de la historia”.

“Nosotros estamos pidiendo elementos de protección, insumos para atender a la población y testeos para todo el personal de Salud. No alcanza con tomar la temperatura, ya se sabe que puede no haber síntomas y es fundamental que se le haga un testeo a todos los trabajadores”, detalló Méndez.

Además indicó que teniendo en cuenta los nuevos espacios que se están reconstruyendo para la pandemia, “es fundamental incorporar más de 2500 profesionales, para cubrir las vacantes, porque no sirve tener tantas camas, sin el personal”.

En este marco, recalcó que desde el sindicato reclaman un aumento salarial “para que el sueldo del ingresante sea de 63 mil pesos, como dice la canasta básica, porque nadie va a querer trabajar en la salud pública durante una pandemia por 40 mil pesos”.

Por último, pidió la conformación de un Comité de Crisis a nivel central y en todos los hospitales. “Nos permitiría discutir a todos los trabajadores, externos y directores, lo que se necesita en las unidades y cómo organizar a los pacientes”, concluyó.