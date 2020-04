La Provincia también pone en marcha un protocolo de control a adultos mayores

El protocolo para la prevención y control de coronavirus en adultos mayores rige desde este lunes en la provincia de Buenos Aires. El mismo dispone de equipos de salud, geriátricos y recomendaciones de cuidado para personas de más de 60 años.

Según precisaron a la agencia estatal Télam, el documento detalla medidas generales de distanciamiento social para los adultos mayores, entre las que se destaca “la distancia interpersonal mínima de un metro y no realizar eventos o reuniones”.

En esa sintonía, se propone “utilizar medios electrónicos para la realización de gestiones y trámites, trabajar a distancia en la medida que sea posible y no compartir utensilios, incluido el mate”, además de “cancelar actividades que no sean esenciales y no utilizar el transporte público, salvo extrema necesidad, y evitar viajar en horas pico”.

Las personas mayores de 60 años deberán “permanecer en el domicilio la mayor parte del tiempo y minimizar el contacto social, evitar contacto con personas con síntomas respiratorios o que volvieron de zonas afectadas en los últimos 14 días, y lavarse frecuentemente las manos, ventilar espacios y limpiar ambientes y superficies”.

Entre las recomendaciones para los equipos de salud, se propone “diseñar planes para garantizar la provisión del tratamiento de enfermedades crónicas en domicilio, el uso de receta electrónica y garantizar en los sectores de salud horarios o turnos protegidos para adultos mayores”.

Por otra parte, se formulan sugerencias para las residencias de adultos mayores, como restringir el acceso a la residencia y la circulación, prohibición de ingreso a toda persona que no trabaje en la residencia, controles de temperatura corporal al personal, uso de alcohol en gel y desinfección.

El documento, además, destaca la importancia de “repartir las cuatro comidas y la medicación dentro de las habitaciones o en grupos reducidos en el comedor y disminuir al mínimo el contacto entre el personal y los residentes”.

“Si un residente o trabajador presenta síntomas, se deberá avisar telefónicamente al servicio de emergencia y aislar a la persona en el espacio destinado a tal fin, con barbijo quirúrgico y alcohol en gel para reforzar las medidas de higiene de manos”, especifica el protocolo.

En tanto, para el personal de atención que ingresa a la habitación, deben usarse “las medidas habituales de precaución estándar, por contacto y por gotas, que consiste en higiene de manos, guantes, barbijo quirúrgico, camisolín, protección ocular o máscara facial”.