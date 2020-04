Lomas: Es docente, tiene cáncer y denuncia que IOMA no entrega los medicamentos

Martín Vega es docente y vecino de Lomas de Zamora, padece cáncer y actualmente está en tratamiento de quimioterapia para luchar contra su enfermedad. Su pareja, Marcelo Ávalos, denunció que desde la sede de IOMA Lomas no le otorgan los medicamentos que necesita para afrontar el tratamiento. “Martín está con vida gracias a que desde el Hospital de Clínicas le prestaron las drogas que necesitaba”, aseguró a Info Región.

Martín ya afrontó las dos primeras instancias del tratamiento, pero aún resta una tercera fase. “Necesitamos ya que nos envíen las drogas que faltan, en dos semanas arranca la tercera etapa y estamos luchando para que nos las entreguen pero desde IOMA dan vueltas y vueltas, de cinco drogas que necesita Martín, sólo le otorgaron dos, las más baratas”, relató angustiado Ávalos en diálogo con este medio.

Según detalló la pareja de Martín, desde la sede de IOMA Lomas le habían dicho que el viernes iba a llegar la medicación a la farmacia donde están ingresadas las recetas; sin embargo, Marcelo aseguró que eso no ocurrió y que luego el director de la sede le comunicó que las drogas llegarían la próxima semana, pero le advirtió que “no era seguro”.

“Nos endulzan, nos dejan tranquilos y al final resulta ser todo falso y encima quieren culparnos a nosotros de los supuestos errores, el trámite estuvo parado 15 días, después me entregaron mal las recetas, hubo un montón de falencias y de inconvenientes de parte de IOMA Lomas”, alertó Ávalos, al tiempo que rogó que le entreguen la medicación para el tratamiento de su pareja. “Martín está con vida gracias a que desde el Hospital de Clínicas le prestaron las drogas que necesitaba, no a IOMA que no le entrega los medicamentos”, advierte.

Esta no es la primera vez que vecinos denuncian y reclaman sobre el accionar de la sede lomense de IOMA. Otra denuncia reciente fue la de una vecina que aseguró que “varios días” después haberse querido comunicar por mail, teléfono y Facebook con la sede, advirtió que el lugar se encontraba cerrado y no pudo autorizar la receta para la insulina de su madre. Desde IOMA desmintieron que la sucursal estuviera cerrada, pero nunca atendieron el teléfono.