Guillermo Montelli, capitán de Lomas Athletic y médico en tiempos de pandemia

Guillermo Montelli es el capitán del equipo masculino de hockey de Lomas Athletic. Si bien la actividad deportiva está frenada por el coronavirus, desde su lado profesional está más activo que nunca, ya que se desempeña como residente de urología en el Hospital Bernardino Rivadavia de la Ciudad de Buenos Aires y sabe lo que es ser médico en tiempos de pandemia.

En esa línea, sobre su cotidianidad laboral, en charla con Info Región, analizó: “Esto nos afectó mucho en la rutina, no voy todos los días y los pacientes no son los mismos ya que se atienden solo urgencias. Recibimos pacientes oncológicos o cosas que no puedan esperar. Hacemos las interconsultas, cirugías de urgencia y no más porque está todo bastante tranquilo”.

Circunstancias

Montelli regresó poco antes del inicio de la cuarentena al país luego de sus vacaciones por Europa, escenario en el que visitó países como Francia y Holanda.

“Me fui a unas vacaciones que preparé durante mucho tiempo y tuve que volverme antes. En París era muy raro ver todo despoblado, los museos estaban abiertos pero no había filas ni te cruzabas mucha gente. Luego pasé por Ámsterdam a visitar a Agustín Mazzilli (jugador del seleccionado Nacional) y desde ahí vi cómo se complicaban los vuelos, por eso busqué y encontré por conocidos un cambio de pasajes”, contó el referente de los de Arenales.

En paralelo, tras su regreso al país cumplió con los protocoles de cuidado y volvió a la rutina de trabajo: “Ahora vivo solo así que no tengo contacto con nadie que no sea del hospital, salvo para hacer las compras o demás cosas cotidianas. Llegué hace poco más de un mes de Europa y estuve en cuarentena durante 14 días, para luego empezar a trabajar nuevamente. Desde mi regreso no tuve contacto con mi familia excepto por teléfono”.

Además, en torno a su función en el hospital explicó que atiende “de urgencia” y que cumple turnos “tres veces por semana”. “Está medio parado, todo puesto de lleno en lo que tiene más urgencia o el Covid. Es obligatorio el uso de barbijo desde mucho antes que se tomara esa medida en la calle. Si bien somos todos médicos, si uno se contagia pone en peligro al resto y terminas con seis profesionales en cuarentena”.

Reacciones y paranoia

La función de los profesionales de la salud fue reconocida y a la vez castigada por los partícipes de la sociedad. En principio con aplausos las personas celebraron la labor de los médicos y enfermeros, asimismo también se conocieron casos de escraches debido a la paranoia que se generó por la cantidad de contagios.

“No me tocó vivir escraches, en el edificio somos la mayoría médicos y por ende no existe ese problema. Entendemos la paranoia que se genera, no pretendemos contagiar a nadie, si bien estamos expuestos tomamos miles de medidas todo el tiempo”, manifestó Montelli.

Por último, señaló algunas indicaciones y llevó tranquilidad para tratar de vivir el día a día con otro panorama: “Los hospitales de Capital Federal, que es donde tengo conocimiento, están ordenados en una guardia general, en los cuales en caso de tener fiebre o si sos un caso sospechoso se activa un protocolo y hacen los respectivos análisis, es decir que si te quebras una pierna en tu casa no tomas contacto con ese sector. Lo que le pido a la gente es que si pueden esperar no vayan al hospital y si tienen fiebre que llamen a los números correspondientes”.